Лень може не зіграти за збірну України на Євробаскеті-2017 - Бродський

Український центровий повинен вирішити проблеми в клубі, щоб поїхати на турнір.

Участь Леня на чемпіонаті Європи під питанням nba.com

Центровий "Фінікса"може не зіграти за збірну України на Євробаскеті-2017, так як в кінці сезону стане обмежено вільним агентом. Про це повідомив президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський.

"З Ленем ми вже спілкуємося два роки. Без нього не буде тієї збірної, яку б хотіли бачити українці. В цьому році у нього проблеми з контрактом і ми відчуваємо, що, якщо все буде вирішено до чемпіонату Європи, то він буде грати - 100%. Якщо ситуація не вирішиться, то ми його можемо в цьому році не побачити, а в наступному році, впевнений, він буде грати", - сказав Бродський.

Варто відзначити, що раніше Федерація баскетболу України намагалася добитися запрошення гравця НБА, проте Лень так жодного разу в збірну і не приїхав.

Євробаскет-2017 пройде з 31 серпня по 17 вересня у Фінляндії, Ізраїлі, Румунії і Туреччині. Суперниками України по групі B будуть Ізраїль, Литва, Грузія, Італія та Німеччина.

Олексій Лень є єдиним українцем в НБА. Центровий був обраний "Фініксом" під 5-м номером на драфті 2013 року, однак поки не став основним гравцем "Санс". У поточному сезоні 23-річний баскетболіст взяв участь в 54 матчах, набираючи в середньому 7,5 очка і 6,4 підбору за гру.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Лень взяв участь у розгромі "Лейкерс".