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Легендарний тренер ван Гаал оголосив про завершення кар'єри

17 січня в 09:36

Знаменитий фахівець прийняв рішення не повертатися на тренерський місток.

ван Гаал
Ван Гаал попрощався з футболом
goal.com
Футбольний тренер Луї ван Гаал вирішив остаточно попрощатися з футболом, а чутки про потенційні місця його наступної роботи так і не підтвердилися.

"Я думав, це буде відпустка. Але вже не думаю, що я повернуся", - цитує ван Гаала Football.ua з посиланням на Goal.com.

Останньою командою ван Гаала був "Манчестер Юнайтед", із яким наприкінці минулого сезону фахівець виграв Кубок Англії, але все одно був відправлений у відставку через незадовільні результати в інших турнірах.

Лише на клубному рівні Луї ван Гаал завоював 20 трофеїв, працюючи в "Аяксі", "Барселоні", АЗ, "Баварії" і "Манчестер Юнайтед". Крім того, тренер привів збірну Нідерландів до бронзових медалей чемпіонату світу 2014 року.

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Нагадаємо, раніше український фахівець Валерій Лобановський увійшов в топ-10 тренерів, що вплинули на розвиток футболу.

За матеріалами: football.ua , goal.com ,
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Теги ван Гаал тренер футбол клуб МЮ
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