Легендарний тренер ван Гаал оголосив про завершення кар'єри

Знаменитий фахівець прийняв рішення не повертатися на тренерський місток.

Ван Гаал попрощався з футболом goal.com

Футбольний тренервирішив остаточно попрощатися з футболом, а чутки про потенційні місця його наступної роботи так і не підтвердилися.

"Я думав, це буде відпустка. Але вже не думаю, що я повернуся", - цитує ван Гаала Football.ua з посиланням на Goal.com.

Останньою командою ван Гаала був "Манчестер Юнайтед", із яким наприкінці минулого сезону фахівець виграв Кубок Англії, але все одно був відправлений у відставку через незадовільні результати в інших турнірах.

Лише на клубному рівні Луї ван Гаал завоював 20 трофеїв, працюючи в "Аяксі", "Барселоні", АЗ, "Баварії" і "Манчестер Юнайтед". Крім того, тренер привів збірну Нідерландів до бронзових медалей чемпіонату світу 2014 року.

Нагадаємо, раніше український фахівець Валерій Лобановський увійшов в топ-10 тренерів, що вплинули на розвиток футболу.