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Легенда боксу Форман назвав Володимира Кличка "ветераном, який може здивувати"

28 січня в 18:09

Джордж Форман вважає, що Ентоні Джошуа чекає складне випробування в особі українця.

Форман
Форман вважає Кличка небезпечним суперником
BBC
Легендарний боксер Джордж Форман прокоментував майбутній поєдинок за титули чемпіона світу за версіями IBF, WBA і IBO між британцем Ентоні Джошуа (18-0, 18 КО) і українцем Володимиром Кличком (64-4, 53 КО).

"Джошуа - хороший атлет. Він може добре бігати, стрибати, робити багато інших речей. З нього може вийти хороший боєць і хороший чемпіон, але йому треба остерігатися ветеранів. Кличко - ветеран, і, якщо ти списуєш таких бійців з рахунків, вони дістають звідкись зсередини такі речі, про які ви навіть не здогадувалися. Я ніколи не списую ветеранів з рахунків, вони завжди можуть здивувати", - цитує Формана Boxing News.

Нагадаємо, на кону бою, який відбудеться 29 квітня на "Вемблі", стоятиме пояс чемпіона світу за версією IBF в суперважкій вазі, який належить британцеві, а також пояс WBA Super.

Український ветеран повинен був повернутися на ринг 10 грудня минулого року саме проти Джошуа, але отримав травму, в результаті чого плани Кличка-молодшого змінилися.

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Раніше повідомлялося, що місткість стадіону "Вемблі" на бій Кличка і Джошуа буде збільшена.

За матеріалами: boxingnews.com.ua
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Теги Кличко Джошуа бокс бій
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