Куліш став 12-м автором покеру в історії чемпіонатів України

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Футболіст "Олександрії" Станіслав Куліш провів видатний матч.

На рахунку Куліша до матчу проти "Волині" було всього 2 голи в 17 матчах ФК Олександрія

Нападник "Олександрії" Станіслав Куліш зробив покер у матчі 19-го турупроти "Волині".

Куліш став 12-м гравцем в історії чемпіонатів України, якому вдалося забити 4 голи за матч.

Всі автори покерів в чемпіонатах України:

Юрій Гудименко – "Таврія" – "Темп" (6:0), 9 червня 1992

Сергій Ребров – "Динамо" – "Кривбас" (5:0), 13 жовтня 1996

Олег Матвєєв – "Шахтар" – "Торпедо" (9:1), 16 травня 1997

Олександр Гайдаш – "Таврія" – "Торпедо" (5:0), 7 вересня 1997

Іван Гецко – "Карпати" – "Дніпро" (4:0), 29 серпня 1999

Іван Гецко – "Кривбас" – "Нива (Тернопіль) (5:1), 14 травня 2000

Георгій Деметрадзе – "Динамо" – "Нива" (Тернопіль) (7:3), 27 серпня 2000

Брандао – "Шахтар" – "Металіст" (5:1), 20 серпня 2005

Артем Мілевський "Динамо" – "Іллічівець" (9:0), 31 жовтня 2010

Матеус – "Дніпро" – "Волинь" (5:1), 15 квітня 2014

Євген Селезньов – "Дніпро" – "Сталь" (6:0), 17 жовтня 2015

Зазначимо, що за 130 матчів у чемпіонатах України жоден гравець "Олександрії" не забивав за один поєдинок більше двох м'ячів.

На рахунку Куліша до матчу проти "Волині" було всього 2 голи в 17 матчах УПЛ.

Нагадаємо, в матчі 19 туру чемпіонату України "Олександрія" вдома розгромила луцьку "Волинь" з рахунком 6:0.