Куліш став 12-м автором покеру в історії чемпіонатів України

Футболіст "Олександрії" Станіслав Куліш провів видатний матч.
Куліш став 12-м гравцем в історії чемпіонатів України, якому вдалося забити 4 голи за матч.
Всі автори покерів в чемпіонатах України:
Юрій Гудименко – "Таврія" – "Темп" (6:0), 9 червня 1992
Сергій Ребров – "Динамо" – "Кривбас" (5:0), 13 жовтня 1996
Олег Матвєєв – "Шахтар" – "Торпедо" (9:1), 16 травня 1997
Олександр Гайдаш – "Таврія" – "Торпедо" (5:0), 7 вересня 1997
Іван Гецко – "Карпати" – "Дніпро" (4:0), 29 серпня 1999
Іван Гецко – "Кривбас" – "Нива (Тернопіль) (5:1), 14 травня 2000
Георгій Деметрадзе – "Динамо" – "Нива" (Тернопіль) (7:3), 27 серпня 2000
Брандао – "Шахтар" – "Металіст" (5:1), 20 серпня 2005
Артем Мілевський "Динамо" – "Іллічівець" (9:0), 31 жовтня 2010
Матеус – "Дніпро" – "Волинь" (5:1), 15 квітня 2014
Євген Селезньов – "Дніпро" – "Сталь" (6:0), 17 жовтня 2015
Зазначимо, що за 130 матчів у чемпіонатах України жоден гравець "Олександрії" не забивав за один поєдинок більше двох м'ячів.
На рахунку Куліша до матчу проти "Волині" було всього 2 голи в 17 матчах УПЛ.
Нагадаємо, в матчі 19 туру чемпіонату України "Олександрія" вдома розгромила луцьку "Волинь" з рахунком 6:0.Tribuna.com