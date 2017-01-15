Кучук очолив "Сталь"

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Командою з Кам'янського буде керувати білоруський фахівець.

Леонід Кучук (ліворуч) змінив Якоба Галла ФК Сталь

Новим головним тренером команди"Сталь" стане Леонід Кучук. Про це повідомляє офіційний сайт команди.

57-річний білоруський фахівець сьогодні підписав контракт з клубом з Кам'янського. Термін угоди поки невідомий.

Леонід Кучук уже працював в Україні, коли тренував київський "Арсенал" (2011-2012 рр..). Крім того, тренер очолював "Кубань" і москвоський "Локомотив".

Раніше стало відомо, що керівництво "Сталі" прийняло рішення відправити у відставку головного тренера Якоба Галла, під керівництвом якого команда виграла лише 2 з 15 матчів УПЛ при 4 нічиїх та 9 поразок. Наступний матч чемпіонату України "Сталь" проведе 25 лютого на виїзді проти донецького "Олімпіка".

Зазначимо, що після 18 турів української Прем'єр-ліги "Сталь" займає 9-е місце в турнірній таблиці, набравши 14 очок.