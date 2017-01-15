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Кучук очолив "Сталь"

15 січня в 19:54

Командою з Кам'янського буде керувати білоруський фахівець.

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Леонід Кучук (ліворуч) змінив Якоба Галла
ФК Сталь
Новим головним тренером команди української Прем'єр-ліги "Сталь" стане Леонід Кучук. Про це повідомляє офіційний сайт команди.

57-річний білоруський фахівець сьогодні підписав контракт з клубом з Кам'янського. Термін угоди поки невідомий.

Леонід Кучук уже працював в Україні, коли тренував київський "Арсенал" (2011-2012 рр..). Крім того, тренер очолював "Кубань" і москвоський "Локомотив".

Раніше стало відомо, що керівництво "Сталі" прийняло рішення відправити у відставку головного тренера Якоба Галла, під керівництвом якого команда виграла лише 2 з 15 матчів УПЛ при 4 нічиїх та 9 поразок. Наступний матч чемпіонату України "Сталь" проведе 25 лютого на виїзді проти донецького "Олімпіка".

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Зазначимо, що після 18 турів української Прем'єр-ліги "Сталь" займає 9-е місце в турнірній таблиці, набравши 14 очок.

За матеріалами: ФК Сталь
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Теги Кучук футбол Сталь
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