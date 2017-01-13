Кучук буде наступним тренером "Сталі" - ЗМІ

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Командою з Кам'янського буде керувати білоруський фахівець.

Кучук повернеться в Україну Спорт-Экспресс

Новим головним тренером команди"Сталь" стане Леонід Кучук. Про це повідомила Sport Arena.

Деталі угоди клубу та спеціаліста не повідомляються, але відомо, що "сталевари" представлять Кучука журналістам і вболівальникам офіційно вже 16 січня, коли команда вийде з відпустки.

Леонід Кучук вже працював в Україні, коли тренував київський "Арсенал" (2011-2012 рр.). Крім того, тренер очолював "Кубань" і московський "Локомотив".

Раніше стало відомо, що керівництво "Сталі" прийняло рішення відправити у відставку головного тренера Якоба Галла, під керівництвом якого команда виграла лише 2 з 15 матчів УПЛ при 4 нічиїх та 9 поразках. Наступний матч чемпіонату України "Сталь" проведе 25 лютого на виїзді проти донецького "Олімпіка".

Зазначимо, що після 18 турів української Прем'єр-ліги "Сталь" займає 9-е місце в турнірній таблиці, набравши 14 очок.