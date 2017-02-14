Кубок України: перенесені матчі "Шахтаря" і "Динамо" відбудуться 5 квітня

А поєдинки 1/2 фіналу турніру будуть зіграні 26 квітня.

Матчі повинні були відбутися 30 листопада ФК Шахтер

Прес-служба української Прем'єр-ліги повідомила про те, що перенесені через поганий стану газону чвертьфінальні матчі"Полтава" – "Шахтар" і "Нафтовик" – "Динамо" будуть зіграні п'ятого квітня.

Також стало відомо, що 26 квітня відбудуться півфінальні поєдинки турніру.

30 листопада минулого року "Полтава" повинна була приймати "Шахтар" на стадіоні "Локомотив", а "Нафтовик" в Охтирці готувався до матчу з "Динамо", але обидва поєдинки не відбулися через проблеми з газоном, який не витримав низької температури.

Існувала ймовірність, що представники Першої ліги понесуть покарання у вигляді технічної поразки, так як не змогли забезпечити умови для проведення матчу.

Нагадаємо, півфінал Кубка України вийшли "Миколаїв" і "Дніпро".