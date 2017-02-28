Кубок Федерації: Україна зіграє з Німеччиною на грунті

Стали відомі деталі протистояння в рамках плей-офф турніру.

Українки виступлять у Штутгарті Sport Arena

Матч плей-офф Першої Світової групи Кубка Федераціївідбудеться в Штутгарті. Про це повідомляє "Великий теніс України".

Матч відбудеться 22-23 квітня на грунтовому покритті "Porshe Arena" і стане для українок виїзним.

Трибуни арени в Штутгарті вміщують майже п'ять тисяч глядачів. При цьому на стадіоні є розсувний дах, який може допомогти уникнути наслідків опадів.

Варто відзначити, що збірна Німеччини двічі вигравала Кубок Федерації (1987, 1992), а у складі німецької команди головною зіркою є друга ракетка світу Анжелік Кербер, яка в минулому матчі проти збірної США (0:4) участі не брала.

Нагадаємо, путівку в плей-офф Україна здобула за підсумками зустрічі з Австралією, яка відбулася в Харкові і завершилася тріумфом господинь корту з рахунком 3:0.