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Кубок Федерації: Україна зіграє з Німеччиною на грунті

28 лютого в 10:04

Стали відомі деталі протистояння в рамках плей-офф турніру.

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Українки виступлять у Штутгарті
Sport Arena
Матч плей-офф Першої Світової групи Кубка Федерації між збірними України та Німеччини відбудеться в Штутгарті. Про це повідомляє "Великий теніс України".

Матч відбудеться 22-23 квітня на грунтовому покритті "Porshe Arena" і стане для українок виїзним.

Трибуни арени в Штутгарті вміщують майже п'ять тисяч глядачів. При цьому на стадіоні є розсувний дах, який може допомогти уникнути наслідків опадів.

Варто відзначити, що збірна Німеччини двічі вигравала Кубок Федерації (1987, 1992), а у складі німецької команди головною зіркою є друга ракетка світу Анжелік Кербер, яка в минулому матчі проти збірної США (0:4) участі не брала.

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Нагадаємо, путівку в плей-офф Україна здобула за підсумками зустрічі з Австралією, яка відбулася в Харкові і завершилася тріумфом господинь корту з рахунком 3:0.

За матеріалами: btu.org.ua
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Теги Світоліна теніс Кубок Федерації Німеччина
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