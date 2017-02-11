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Кубок Федерації: Україна здобула дві перемоги в матчі з Австралією

11 лютого в 17:10

Тенісна збірна України успішно провела перші ігри Кубка Федерації.

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Світоліна у трьох сетах обіграла Ешлі Барті
btu.org.ua
Сьогодні, 11 лютого, в Харкові відбулися два матчі протистояння збірних України та Австралії в рамках першого раунду Другої Світової групи Кубка Федерації.

Обидва поєдинку одиночного розряду завершилися на користь українок. Перше очко команді принесла друга ракетка України Леся Цуренко, яка у двох сетах розібралася з лідером австралійської збірної Дариною Гавриловою– 6:2, 6:3.

Дещо складніше прийщлося Еліні Світоліної у другому поєдинку дня, в якому їй протистояла Ешлі Барті. Перший сет українка програла, але в підсумку зуміла вирвати перемогу– 4:6, 6:1, 6:2.

Таким чином, Україна веде з рахунком 2:0, а для підсумкового успіху команда Михайла Філіма завтра, 12 лютого, повинна здобути ще одну перемогу в трьох поєдинках.

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Раніше Еліна Світоліна увійшла в топ-10 чемпіонській гонки WTA.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Україна Світоліна Цуренко теніс
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