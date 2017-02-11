Кубок Федерації: Україна здобула дві перемоги в матчі з Австралією

Тенісна збірна України успішно провела перші ігри Кубка Федерації.
Обидва поєдинку одиночного розряду завершилися на користь українок. Перше очко команді принесла друга ракетка України Леся Цуренко, яка у двох сетах розібралася з лідером австралійської збірної Дариною Гавриловою– 6:2, 6:3.
Дещо складніше прийщлося Еліні Світоліної у другому поєдинку дня, в якому їй протистояла Ешлі Барті. Перший сет українка програла, але в підсумку зуміла вирвати перемогу– 4:6, 6:1, 6:2.
Таким чином, Україна веде з рахунком 2:0, а для підсумкового успіху команда Михайла Філіма завтра, 12 лютого, повинна здобути ще одну перемогу в трьох поєдинках.
Раніше Еліна Світоліна увійшла в топ-10 чемпіонській гонки WTA.DT.UA