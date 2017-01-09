Кріштіану Роналду визнаний найкращим футболістом 2016 року за версією ФІФА

Лідер "Реала" очікувано здобув перемогу у голосуванні.

Роналду отримав престижну індивідуальну нагороду Real Madrid

Вінгер мадридського "Реала" і збірної Португалії Кріштіану Роналду отримав нагороду найкращому футболісту 2016 року від ФІФА. Урочиста церемонія

У минулому сезоні Роналду у складі збірної Португалії став чемпіоном Європи. Крім того, 31-річний бомбардир разом з мадридським "Реалом" виграв Лігу чемпіонів минулого сезону.

На рахунку Роналду у минулому сезоні 51 гол і 15 результативних передач в 48 матчах за "Реал", а також 3 голи і 3 результативні передачі на Євро-2016.

Головним конкурентом португальця традиційно був лідер "Барселони" Ліонель Мессі, але гравці каталонського клубу проігнорували церемонію вручення нагород ФІФА.

У жіночому футболі найкращою за версією ФІФА стала зірка збірної США Карлі Ллойд.

Нагадаємо, раніше Кріштіану Роналду отримав "Золотий м'яч" найкращому футболісту 2016 року від французького видання France Football.