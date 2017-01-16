Кравець забив п'ятий гол в чемпіонаті Іспанії

Дії українця врятували "Гранаду" від поразки.

Кравець врятував "Гранаду" від поразки granadacf.es

У матчі 18-го туру іспанської Прімери "Гранада" приймала "Осасуну", а у складі господарів на поле зі стартового свистка вийшов нападник збірної України

Команда українця першою пропустила, однак на 69-й хвилині саме добивання від Кравця принесло "Гранаді" нічию - 1:1.

Гол Артема Кравца в ворота Осасуны. pic.twitter.com/fPIY6hWTxC — SportArena (@sportarenacom) 15 січня 2017 р.

Варто відзначити, що в поточному сезоні за "Гранаду" Кравець провів 16 матчів, в яких відзначився 5 голами і 2 результативними передачами. В Іспанії форвард виступає на правах оренди, а права на гравця належать київському "Динамо".

Нагадаємо, раніше Артем Кравець виставив на благодійний аукціон футболку збірної України.