Кравець забив п'ятий гол в чемпіонаті Іспанії

Дії українця врятували "Гранаду" від поразки.
Команда українця першою пропустила, однак на 69-й хвилині саме добивання від Кравця принесло "Гранаді" нічию - 1:1.
Гол Артема Кравца в ворота Осасуны. pic.twitter.com/fPIY6hWTxC— SportArena (@sportarenacom) 15 січня 2017 р.
Варто відзначити, що в поточному сезоні за "Гранаду" Кравець провів 16 матчів, в яких відзначився 5 голами і 2 результативними передачами. В Іспанії форвард виступає на правах оренди, а права на гравця належать київському "Динамо".
Нагадаємо, раніше Артем Кравець виставив на благодійний аукціон футболку збірної України.Sport Arena