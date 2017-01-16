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Кравець забив п'ятий гол в чемпіонаті Іспанії

16 січня в 08:01

Дії українця врятували "Гранаду" від поразки.

Кравец
Кравець врятував "Гранаду" від поразки
granadacf.es
У матчі 18-го туру іспанської Прімери "Гранада" приймала "Осасуну", а у складі господарів на поле зі стартового свистка вийшов нападник збірної України Артем Кравець.

Команда українця першою пропустила, однак на 69-й хвилині саме добивання від Кравця принесло "Гранаді" нічию - 1:1.

Варто відзначити, що в поточному сезоні за "Гранаду" Кравець провів 16 матчів, в яких відзначився 5 голами і 2 результативними передачами. В Іспанії форвард виступає на правах оренди, а права на гравця належать київському "Динамо".

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Нагадаємо, раніше Артем Кравець виставив на благодійний аукціон футболку збірної України.

За матеріалами: Sport Arena
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Теги Кравець футбол Гранада гол
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