Контракт "Шахтаря" з "Ареною Львів" дійсний до червня 2017-го року – ЗМІ

Донецький клуб не розривав діюча угода зі стадіоном.

"Шахтар" грає на "Арені Львів" з літа 2014-го року ФК Шахтер

Контрактзалишається в силі і буде діяти до червня 2017 року, а керівництво "гірників" не розривало діючий контракт з "Ареною Львів". Про це повідомляє "Комсомольска правда в Україні"

Нагадаємо, що з липня 2014-го року, у зв'язку з початком бойових дій на сході України, "Шахтар" змушений проводити свої поєдинки за межами "Донбас Арени".

За два з половиною роки донецька команда встигла зіграти домашні ігри у Львові, Черкасах, Києві, Одесі, Запоріжжі та Харкові. Всі домашні поєдинки у эврокубках "помаранчево-чорні" проводили на львівській "Арені Львів".

Раніше повідомлялося, що в 2017-му році "Шахтар" переїде до Харкова, де "гірники" вже встигли провести два поєдинки чемпіонату України.

Першу домашню зустріч у новому році "Шахтар проведе 23-го лютого в рамках гри-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи проти іспанської "Сельти".