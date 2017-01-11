Коноплянка забив за "Шальке" в товариському матчі проти "Остенде"

Український футболіст продовжує відзначатися результативними діями за німецький клуб.

Коноплянка з'явився на полі в перерві матчу twitter.com/s04

Півзахисник "Шальке"забив у товариському матчі проти "Остенде" (2:1). Коноплянка вийшов на заміну в перерві.

Українець у першій же атаці забив гол: після навісу Колашинаца Учіда на дальній штанзі скинув м'яч на Коноплянку, який класним ударом в падінні зробив рахунок 2:1, тим самим встановивши остаточний результат поєдинку.

Нагадаємо, Коноплянка перейшов у "Шальке" влітку минулого року на правах оренди з "Севільї". У поточному сезоні на рахунку 27-річного вихованця "Дніпра" 18 матчів за "Кобальтових" у всіх турнірах, в яких відзначився шістьма забитими голами і двома гольовими передачами.

Раніше Коноплянка забив свій перший гол за "Шальке" - в матчі третього туру групового етапу Ліги Європи проти російського "Краснодара".