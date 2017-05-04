Коноплянка може продовжити кар'єру в "Фенербахче" - ЗМІ

Німецький "Шальке" не планує залишати в команді українського футболіста.

Коноплянка може опинитися в Туреччині ФФУ

Півзахисник збірної України і "Шальке"може продовжити кар'єру в турецькому "Фенербахче". Про це повідомляє Bild.

Сума трансферу може скласти близько 10 мільйонів євро. Варто відзначити, що права на гравця належать іспанській "Севільї", а півзахисник виступає на правах оренди за "Шальке". В угоду включена опція обов'язкового викупу футболіста за 12,5 мільйона євро. Таким чином, після повноцінного трансферу німецький клуб має намір відразу продати Коноплянку.

У поточному сезоні на рахунку Євгена Коноплянки шість голів і одна результативна передача в 24 матчах за "кобальтових" у всіх турнірах. При цьому українець залишається резервістом команди.

Нагадаємо, раніше Коноплянка виставив на благодійний аукціон футболку "Севільї".