Коломоєць залишив "Ворсклу" – ЗМІ

Нападник Юрій Коломоєць отримав статус вільного агента.

Юрій Коломоєць (в центрі) в поточному сезоні забив 7 м'ячів

Один з лідерів полтавського клубу Юрій Коломоєць вже розірвав свої відносини зі розглядає нові варіанти продовження кар'єри з Польщі, Білорусі та Казахстану.

За інформацією Sport Arena, "Ворскла" та Юрій Коломоєць вже попрощалися один з одним, і зараз форвард перебуває в статусі вільного агента.

Юрій Коломоєць опинився в "Ворсклі" в грудні 2015-го, перейшовши з "Олександрії". У весняній частині сезону 2015/2016 футболіст провів за полтавчан 10 матчів в УПЛ і Кубку України, забивши 2 м'ячі.

В поточному сезоні нападник взяв участь у 14-ти матчах чемпіонату і Кубка України, забивши 7 м'ячів. Цей результат дозволив стати Коломойцю кращим бомбардиром "Ворскли" в осінній частині сезону.

Раніше стало відомо, що "Ворсклу" покинули захисники Олексій Дитятьев та Андрій Пилявський.