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Колишній футболіст збірної України підписав контракт з американським клубом

22 лютого в 14:43

Едмар буде виступати на аматорському рівні.

Эдмар
Едмар буде грати за аматорську команду
ФФУ
Колишній півзахисник збірної України Едмар підписав контракт з американським клубом "Бока-Ратон". Угоду підтвердив офіційний сайт команди.

Бразилець з українським паспортом буде грати на аматорському рівні. Команда "Бока-Ратон" базується в штаті Флорида. При цьому футболіст буде не тільки грати, але і допомагати клубу шукати талановитих гравців по всій Східній Європі.

Нагадаємо, 36-річний Едмар переїхав в Україну у 2003-му році, після чого виступав за "Таврію", "Металіст" і "Дніпро". Також футболіст в 2011-му році прийняв українське громадянство і провів 15 матчів за національну збірну, зумівши забити один гол.

В сезоні 2015/16 гравець зіграв за "Дніпро" в 16 матчах і відзначився голом, після чого в міжсезоння отримав статус вільного агента і досі перебував без клубу.

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Раніше повідомлялося, що колишній гравець "Дніпра" Сергій Політило продовжить кар'єру в Казахстані.

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Теги Едмар футбол
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