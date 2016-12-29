Кличко впевнений, що "з віком став ще швидшим"

Український боксер підкреслив, що знаходиться у відмінній формі і готовий до чергового бою.

Кличко підкреслив, що проблем з фізичною формою у нього немає Братство Кличко

(64-4, 53 КО) впевнений, що все ще знаходиться в хорошій фізичній формі і здатний знову стати чемпіоном світу.

"Думаю, що тренери і боксери вивчали мій стиль, і вони знають, що я можу нокаутувати з обох рук. Я показував це багато разів. У мене багатий арсенал, у тому числі і джеб. Все залежить від того, наскільки Ентоні дозволить мені його використовувати і яку зброю я виберу.

З віком я став швидше. Покращилися моя витривалість і реакція. Досі я спостерігаю прогрес. Я досі кажу команді: "Ви, хлопці, краще скажіть мені, коли побачите, що я сповільнився, тому що сам я можу цього не відчути". Так що це не тільки моя думка. Це думка людей, які близькі до мене", - сказав український ветеран.

Нагадаємо, наступний бій екс-короля суперважкого дивізіону Володимира Кличка відбудеться проти британського чемпіона світу за версією IBF Ентоні Джошуа (18-0, 18 КО) 29 квітня на стадіоні "Уемблі".

Раніше повідомлялося, що на бій Кличко - Джошуа було продано 50 тисяч квитків за один день.