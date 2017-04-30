Топ Новини
<
>

Кличко поки не прийняв рішення про реванш з Джошуа

30 квітня в 11:31

Українець не знає, чи вийде на ринг проти британського чемпіона вдруге.

123
Кличко привітав Джошуа з перемогою
facebook.com/KlitschkoOfficial
Вчора, 29 квітня, в Лондоні відбувся поєдинок, в якому британець Ентоні Джошуа нокаутував українського боксера Володимира Кличка в одинадцятому раунді. На кону бою стояли пояса чемпіона світу за версіями IBF і IBO у суперважкій вазі, а також пояс WBA Super.

"Сподіваюся, бій всім сподобався. Сьогодні переміг найкращий. Це була чудова подія для боксу. Билися джентльмени, і Джошуа сьогодні був краще за мене. Дуже шкода, що у мене не вийшло, я розраховував перемогти. Слова поваги Ентоні. Вітаю", - цитує Володимира "Братство Кличків".

"Звичайно, в контракті є можливість матчу-реваншу. Але спочатку хочу проаналізувати, що ж, чорт забирай, сталося. Я хотів підняти руку вгору в якості переможця, але замість цього програв вже другий бій поспіль".

Читайте також: Джошуа готовий провести другий бій з Кличком

Ентоні Джошуа - Володимир Кличко: ключові моменти, огляд бою.

Читайте також
Теги Кличко Джошуа бокс бій
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.55
EUR 28.89
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...