Кличко поки не прийняв рішення про реванш з Джошуа

Українець не знає, чи вийде на ринг проти британського чемпіона вдруге.
"Сподіваюся, бій всім сподобався. Сьогодні переміг найкращий. Це була чудова подія для боксу. Билися джентльмени, і Джошуа сьогодні був краще за мене. Дуже шкода, що у мене не вийшло, я розраховував перемогти. Слова поваги Ентоні. Вітаю", - цитує Володимира "Братство Кличків".
"Звичайно, в контракті є можливість матчу-реваншу. Але спочатку хочу проаналізувати, що ж, чорт забирай, сталося. Я хотів підняти руку вгору в якості переможця, але замість цього програв вже другий бій поспіль".
Ентоні Джошуа - Володимир Кличко: ключові моменти, огляд бою.