Кличко і Ломаченко увійшли в топ-10 боксерів по заробітках в рингу - Forbes

Володимир шостий у списку найбільш високооплачуваних боксерів, Василь – десятий.

Володимир Кличко перебуває на шостій сходинці рейтингу Братство Кличко

Авторитетне видання Forbes опублікувало рейтинг потенційно найбільш високооплачуваних боксерів світу. У топ-10 потрапили два українці - екс-чемпіон світу за версією WBA, WBO, IBF, IBOі чемпіон світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко. Разом з Ентоні Джошуа Володимир ділить шосте місце, а Василь розмістився на 10-й сходинці.

Перше місце продовжує утримувати мексиканець Сауль Альварес, на друге піднявся американець Андре Уорд, який потіснив Геннадія Головкіна.

Зазначимо, що рейтинг складався за принципом фактичних доходів спортсменів на рингу, рекламні контракти в розрахунок не бралися.

Повністю топ-10 виглядає так:

1. Сауль Альварес

2. Андре Уорд

3. Геннадій Головкін

4. Сергій Ковальов

5. Менні Пакьяо

6. Володимир Кличко

6. Ентоні Джошуа

7. Кіт Терман

8. Діонтей Уайлдер

9. Теренс Кроуфорд

10. Василь Ломаченко

Василь Ломаченко в минулому році провів два поєдинки. У червні українець нокаутував у п'ятому раунді Романа Мартінеса, а в листопаді захистив свій титул чемпіона світу в Лас-Вегасі, коли достроково здолав непереможного претендента з Ямайки Ніколаса Уолтерса.

Що стосується Кличка, то в 2016-му році Володимир не провів жодного поєдинку, а наступний бій українця запланований на 29 квітня проти Ентоні Джошуа.

Раніше повідомлялося, що бій Кличко - Джошуа було продано 50 тисяч квитків за один день.