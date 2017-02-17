Кличко і Джошуа провели "битву поглядів" в Німеччині

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Боксери встигли перекинутися парою слів.

Бій Джошуа-Кличко пройде 29 квітня twitter.com/Klitschko

Чемпіон світу за версією IBF в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (18-0, 18 КО) і екс-володар титулів WBO, WBA, IBF, IBO(64-4, 54 КО) після прес-конференції в Кольні провели традиційну дуель поглядів.

Вона пройшла на імпровізованому рингу, зробленому організаторами, при цьому боксери також помірялися розміром кулаків і перекинулися парою слів.

Нагадаємо, на кону бою, який відбудеться 29 квітня на "Вемблі", будуть стояти пояса чемпіона світу за версіями IBF і IBO у суперважкій вазі, а також пояс WBA Super.

Український ветеран повинен був повернутися на ринг 10 грудня минулого року саме проти Джошуа, але отримав травму, в результаті чого плани Кличка-молодшого змінилися.

Раніше Джошуа показав, як готується до бою з Кличком.