Кличко і Джошуа провели "битву поглядів" в Німеччині

Боксери встигли перекинутися парою слів.
Вона пройшла на імпровізованому рингу, зробленому організаторами, при цьому боксери також помірялися розміром кулаків і перекинулися парою слів.
Нагадаємо, на кону бою, який відбудеться 29 квітня на "Вемблі", будуть стояти пояса чемпіона світу за версіями IBF і IBO у суперважкій вазі, а також пояс WBA Super.
Український ветеран повинен був повернутися на ринг 10 грудня минулого року саме проти Джошуа, але отримав травму, в результаті чого плани Кличка-молодшого змінилися.
Раніше Джошуа показав, як готується до бою з Кличком.XSport.ua