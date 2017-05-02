Кличко думав, що після нокдауну Джошуа вже не встане

Український боксер шкодує, що не добив суперника в середині бою.
У шостому раунді британський чемпіон світу пережив важкий нокдаун, але в підсумку зумів повернутися в боротьбу і здобути перемогу.
"Я думав, що він вже не підніметься. Але він піднявся, і це гідно поваги. Після цього мені здавалося, що він видихався і втратив концентрацію. Але в наступних раундах він відновлювався. Я міг зробити більше для того, щоб добити його після нокдауну, але я був упевнений, що переможу в той вечір і втратив момент", - цитує Кличка Sport Arena з посиланням на BoxingScene.
"Я отримав розсічення і кров текла прямо в око. Через це я погано бачив. Я пропускав удари, але добре відновлювався".
Варто відзначити, що на кону бою стояли пояси чемпіона світу за версіями IBF і IBO у суперважкій вазі, а також пояс WBA Super.
Раніше повідомлялося, що Володимир Кличко поки не прийняв рішення про реванш з Джошуа.BoxingScene , Sport Arena ,