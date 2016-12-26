Кістяк збірної України вже сформований - Шевченко

Наставник збірної при цьому дасть шанс тим гравцям, які зможуть заявити про себе в клубі.
"Кістяк ми вже сформували. Без цього неможливо було б починати роботу. У серпні ми організували серйозний ознайомчий збір, переглянули велику кількість гравців і зробили висновки, розуміючи, що в подальшому часу на радикальні зміни не буде. Далі діяли, виходячи із ситуацій.
Тепер процес запущений, а отримати місце в збірній може кожен, хто добре себе проявить в іграх за свій клуб, і головне, буде демонструвати прогрес протягом часу", - цитують Шевченка "Вести".
Також тренер зазначив, що двері для гравців з чемпіонату Росії надалі будуть відкриті:
"Право потрапити в збірну футболісти заробляють своїми виступами, результатами, рівнем гри. Інших критеріїв немає".
Варто відзначити, що наступний поєдинок підопічні Андрія Шевченка проведуть у вересні наступного року проти Туреччини.
Після чотирьох турів відбіркового турніру до ЧС-2018 збірна України знаходиться на другій сходинці у своїй групі, відстаючи від Хорватії на два очки.
Нагадаємо, раніше стало відомо про рішення Андрія Шевченка скасувати зимовий збір національної команди.Вести