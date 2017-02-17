"Карпати" знайшли заміну Бланко Лещуку в Бразилії

Львівський клуб продовжує активну трансферну діяльність.

За "Карпати" Алвес вже зіграв кілька товариських матчів

Нападник Рожеріо Алвес продовжить кар'єру в, повідомляє телеканал "Футбол 1". Львівський клуб орендував гравця до кінця сезону.

Повідомляється, що на ігровий футболці у новачка буде значитися його прізвисько - Шина.

Зазначимо, що агентом бразильця є екс-гравець "Карпат" Роша Батіста. 20-річний Алвес виступав за молодіжну команду клубу "Жувентус" (третя ліга Бразилії).

Другу половину сезону гравець провів в "Сан-Паулу Ваї-Ваї", що виступав на турнірі Таса Пауліста, організованому для команд, які не беруть участь у чотирьох дивізіонах чемпіонату штату.

За "Карпати" Алвес вже зіграв кілька товариських матчів на тренувальних зборах цієї зими, відзначившись одним забитим голом.

Раніше львівський клуб продав у донецький "Шахтар" свого лідера Густаво Бланко Лещука. Також "Карпати" орендували аргентинського захисника Паса, підписали контракт з українським захисником Дитятьєвим і повернули з оренди в іспанському "Вільярреалі" Олексія Гуцуляка.

Нагадаємо, після 18-ти турів української Прем'єр-ліги "Карпати" посідають останнє місце в турнірній таблиці, маючи в активі п'ять очок.