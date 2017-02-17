"Карпати" знайшли заміну Бланко Лещуку в Бразилії

Львівський клуб продовжує активну трансферну діяльність.
Повідомляється, що на ігровий футболці у новачка буде значитися його прізвисько - Шина.
Зазначимо, що агентом бразильця є екс-гравець "Карпат" Роша Батіста. 20-річний Алвес виступав за молодіжну команду клубу "Жувентус" (третя ліга Бразилії).
Другу половину сезону гравець провів в "Сан-Паулу Ваї-Ваї", що виступав на турнірі Таса Пауліста, організованому для команд, які не беруть участь у чотирьох дивізіонах чемпіонату штату.
За "Карпати" Алвес вже зіграв кілька товариських матчів на тренувальних зборах цієї зими, відзначившись одним забитим голом.
Раніше львівський клуб продав у донецький "Шахтар" свого лідера Густаво Бланко Лещука. Також "Карпати" орендували аргентинського захисника Паса, підписали контракт з українським захисником Дитятьєвим і повернули з оренди в іспанському "Вільярреалі" Олексія Гуцуляка.
Нагадаємо, після 18-ти турів української Прем'єр-ліги "Карпати" посідають останнє місце в турнірній таблиці, маючи в активі п'ять очок.Футбол 1