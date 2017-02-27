"Карпати" повернули колишнього лідера команди Голодюка

Львів'яни підсилили лінію півзахисту.

Голодюк повернувся в рідний клуб ФК Карпати

"Карпати"з центральним півзахисником Олегом Голодюком терміном на півтора року. Про це повідомив офіційний сайт клубу.

29-річний футболіст провів першу половину сезону в "Ворсклі", але в підсумку залишив команду через фінансові проблеми клубу.

З 2005-го по 2016 рік Голодюк вже захищав кольори "Карпат" і був одним з лідерів команди. На рахунку гравця 189 матчів та 16 голів у всіх турнірах за львів'ян.

Під час зимової перерви львівський клуб поповнили воротар Євген Боровик, захисники Микола Матвієнко, Крістіан Пас, Олексій Дитятьєв, півзахисники Артем Філімонов, Віктор Хомченко, а також повернувся з оренди з "Вільярреала" нападник Олексій Гуцуляк.

Крім того, до "Карпат" приєднався бразильський форвард Рожеріо Алвес.

Нагадаємо, в минулому турі "Карпати" зазнали поразки від "Чорноморця".