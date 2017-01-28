"Карпати" підпишуть чотирьох нових гравців

Львівський клуб планує підсилення після низки втрат.
"До відльоту на другий збір ми оформимо контракти з чотирма футболістами. Імен поки називати не буду. Є лівий захисник? Поки не можу вам дати таку інформацію. Але комплектація команди йде повним ходом. Серед цих футболістів і українці, й іноземці. Більш того, на другий збір приїде ще група виконавців. Ми не зупиняємося в цьому напрямку".
Варто відзначити, що під час зимової перерви "Карпати" вже залишили захисники Володимир Костевич, Василь Кравець, півзахисники Вадим Страшкевич, Артур Карноза та Костянтин Ярошенко, а також форварди Габріель Окечукву, Гегам Кадімян і Густаво Бланко-Лещук.
Нагадаємо, "Карпати" після 18-го туру посідають останнє місце у турнірній таблиці Прем'єр-ліги.terrikon.com