"Карпати" підпишуть чотирьох нових гравців

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Львівський клуб планує підсилення після низки втрат.

Дячук-Ставицький анонсував підписання новачків ФК Карпати

Львівськіперед відльотом на другий збір, який розпочнеться на початку лютого, підпишуть чотирьох футболістів. Про це заявив генеральний директор клубу Юрій Дячук-Ставицький.

"До відльоту на другий збір ми оформимо контракти з чотирма футболістами. Імен поки називати не буду. Є лівий захисник? Поки не можу вам дати таку інформацію. Але комплектація команди йде повним ходом. Серед цих футболістів і українці, й іноземці. Більш того, на другий збір приїде ще група виконавців. Ми не зупиняємося в цьому напрямку".

Варто відзначити, що під час зимової перерви "Карпати" вже залишили захисники Володимир Костевич, Василь Кравець, півзахисники Вадим Страшкевич, Артур Карноза та Костянтин Ярошенко, а також форварди Габріель Окечукву, Гегам Кадімян і Густаво Бланко-Лещук.

Нагадаємо, "Карпати" після 18-го туру посідають останнє місце у турнірній таблиці Прем'єр-ліги.