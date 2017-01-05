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"Карпати" підписали двох гравців "Чорноморця"

5 січня в 19:42

Львів'яни отримали футболістів безкоштовно.

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Капітан "Чорноморця" продовжить кар'єру у Львові
Sport Arena
Воротар Євген Боровик і півзахисник Артем Філімонов покинули одеський "Чорноморець" і підписали контракти з "Карпатами". Про це повідомила Sport Arena.

Філімонов був капітаном "Чорноморця", а Боровик - віце-капітаном, але обидва гравці покинули команду в статусі вільних агентів ще 2-го січня.

Боровик в поточному сезоні провів за одеситів 17 матчів у Прем'єр-лізі, а в минулому захищав кольори запорізького "Металурга", "Кривбасу", київського "Арсенала", "Металіста" і "Дніпра".

Філімонов є вихованцем "Чорноморця" і дебютував за команду в лютому 2015 року. У поточному сезоні на його рахунку 16 матчів і 1 гол в УПЛ.

Варто відзначити, що львівські "Карпати" посідають останнє місце у турнірній таблиці Прем'єр-ліги, маючи в своєму активі 5 очок.

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Нагадаємо, раніше півзахисник Владислав Калітвінцев перейшов з "Чорноморця" в німецький "Ерцгебірге".

За матеріалами: Sport Arena
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Теги Карпати Чорноморець футбол Боровик Філімонов
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