"Карпати" підписали двох гравців "Чорноморця"

Львів'яни отримали футболістів безкоштовно.

Капітан "Чорноморця" продовжить кар'єру у Львові Sport Arena

Воротар Євген Боровик і півзахисник Артем Філімонов покинулиі підписали контракти з "Карпатами". Про це повідомила Sport Arena.

Філімонов був капітаном "Чорноморця", а Боровик - віце-капітаном, але обидва гравці покинули команду в статусі вільних агентів ще 2-го січня.

Боровик в поточному сезоні провів за одеситів 17 матчів у Прем'єр-лізі, а в минулому захищав кольори запорізького "Металурга", "Кривбасу", київського "Арсенала", "Металіста" і "Дніпра".

Філімонов є вихованцем "Чорноморця" і дебютував за команду в лютому 2015 року. У поточному сезоні на його рахунку 16 матчів і 1 гол в УПЛ.

Варто відзначити, що львівські "Карпати" посідають останнє місце у турнірній таблиці Прем'єр-ліги, маючи в своєму активі 5 очок.

Нагадаємо, раніше півзахисник Владислав Калітвінцев перейшов з "Чорноморця" в німецький "Ерцгебірге".