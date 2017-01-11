"Карпати" підписали Боровика і Філімонова

Львівський клуб підсилився двома футболістами "Чорноморця".

У нинішньому сезоні УПЛ Боровик відстояв на нуль у восьми зустрічах ФК Карпати

Воротар Євген Боровик і півзахисник Артем Філімонов стали футболістами. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Обидва футболісти підписали з "Карпатами" угоди, розраховані на два роки. Раніше Боровик і Філімонов виступали за "Чорноморець", який вони залишили 2 січня поточного року.

В поточному сезоні української Прем'єр-ліги 31-річний Боровик провів 17 матчів, у восьми з яких він залишав свої ворота сухими. Також у складі одеситів Євген зміг оновити клубний рекорд, не пропускаючи 586 хвилин.

22-річний Філімонов зіграв 16 матчів і забив 1 гол в УПЛ. Повідомляється, що вже 12 січня футболісти з командою відправляться на збір до Туреччини.

Нагадаємо, що на зимову перерву "Карпати" пішли на останньому місці в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги, набравши всього п'ять очок.

Раніше стало відомо, що захисник "Карпат" Костевич продовжить кар'єру в польському "Леху".