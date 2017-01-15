"Карпати" оголосили про трансфер Бланко-Лещука в "Шахтар"

Аргентинець продовжить кар'єру в донецькому клубі.
Аргентинець покинув "Карпати" і відправиться в Іспанію, де "гірники" знаходяться на зборі, для проходження медогляду і підписання контракту.
"Для мене це великий крок вперед, оскільки я буду мати можливість грати в Лізі Європи. Клубу "Карпати" я дуже вдячний за проведений тут час, за те, що вони мені допомогли розвиватися як футболісту", - так прокоментував свій перехід сам футболіст.
25-річний Бланко-Лещук перебрався в "Карпати" у лютому 2016 року на правах вільного агента. До цього виступав за шведську "Ассириску", марокканський "Відад", російський "Анжи", а також аргентинські "Депортіво Мерло" і "Арсенал Саранді".
У нинішньому розіграші чемпіонату України на рахунку Бланко-Лещука 7 голів у 17-ти проведених поєдинках.
Нагадаємо, після 18-ти турів "Карпати" посідають останнє місце в УПЛ, маючи в своєму активі 5 очок, а донецький "Шахтар" йде на першому місці, випереджаючи "Динамо" на 13 пунктів.ФК Карпати