"Карпати" оголосили про трансфер Бланко-Лещука в "Шахтар"

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Аргентинець продовжить кар'єру в донецькому клубі.

Густаво Бланко-Лещук у грі проти свого майбутнього клубу ФК Шахтер

Нападник "Карпат"переходить в "Шахтар". Про це повідомляє офіційний сайт львівського клубу. Інформація про суму трансферу поки не розкривається.

Аргентинець покинув "Карпати" і відправиться в Іспанію, де "гірники" знаходяться на зборі, для проходження медогляду і підписання контракту.

"Для мене це великий крок вперед, оскільки я буду мати можливість грати в Лізі Європи. Клубу "Карпати" я дуже вдячний за проведений тут час, за те, що вони мені допомогли розвиватися як футболісту", - так прокоментував свій перехід сам футболіст.

25-річний Бланко-Лещук перебрався в "Карпати" у лютому 2016 року на правах вільного агента. До цього виступав за шведську "Ассириску", марокканський "Відад", російський "Анжи", а також аргентинські "Депортіво Мерло" і "Арсенал Саранді".

У нинішньому розіграші чемпіонату України на рахунку Бланко-Лещука 7 голів у 17-ти проведених поєдинках.

Нагадаємо, після 18-ти турів "Карпати" посідають останнє місце в УПЛ, маючи в своєму активі 5 очок, а донецький "Шахтар" йде на першому місці, випереджаючи "Динамо" на 13 пунктів.