Топ Новини
<
>

"Карпати" оголосили про трансфер Бланко-Лещука в "Шахтар"

15 січня в 09:37

Аргентинець продовжить кар'єру в донецькому клубі.

125
Густаво Бланко-Лещук у грі проти свого майбутнього клубу
ФК Шахтер
Нападник "Карпат" Густаво Бланко-Лещук переходить в "Шахтар". Про це повідомляє офіційний сайт львівського клубу. Інформація про суму трансферу поки не розкривається.

Аргентинець покинув "Карпати" і відправиться в Іспанію, де "гірники" знаходяться на зборі, для проходження медогляду і підписання контракту.

"Для мене це великий крок вперед, оскільки я буду мати можливість грати в Лізі Європи. Клубу "Карпати" я дуже вдячний за проведений тут час, за те, що вони мені допомогли розвиватися як футболісту", - так прокоментував свій перехід сам футболіст.

25-річний Бланко-Лещук перебрався в "Карпати" у лютому 2016 року на правах вільного агента. До цього виступав за шведську "Ассириску", марокканський "Відад", російський "Анжи", а також аргентинські "Депортіво Мерло" і "Арсенал Саранді".

У нинішньому розіграші чемпіонату України на рахунку Бланко-Лещука 7 голів у 17-ти проведених поєдинках.

Читайте також: Форвард "Карпат" Бланко-Лещук цікавий "Динамо" і "Шахтарю" - ЗМІ

Нагадаємо, після 18-ти турів "Карпати" посідають останнє місце в УПЛ, маючи в своєму активі 5 очок, а донецький "Шахтар" йде на першому місці, випереджаючи "Динамо" на 13 пунктів.

За матеріалами: ФК Карпати
Читайте також
Теги Шахтар трансфер футбол Бланко-Лещук
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 27.25
EUR 29.10
Останні новини