Караваєв забив дебютний гол за "Фенербахче" в офіційних матчах

Сталося це в поєдинку Кубка Туреччини.

Караваєв забив ударом головою ФК Фенербахче

Український хавбек "Фенербахче"забив дебютний гол за турецький клуб в офіційних матчах.

Караваєв на 24-й хвилині відкрив рахунок в матчі Кубка Туреччини проти "Генчлербірлігі", замкнувши головою передачу з лівого флангу.

Цей поєдинок став для українця першим у стартовому складі турецького "Фенербахче" в офіційних матчах.

Сама зустріч завершилася нічийним результатом 2:2, а Караваєв провів на полі всі 90 хвилин гри.

Гол Караваєва

Останнім клубом Караваєва була "Зоря". У поточному сезоні у складі луганського клубу Олександр провів 17 матчів у всіх турнірах, забив 6 голів і віддав 2 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що "Фенербахче" намагався підписати футболіста київського "Динамо" Сергія Сидорчука.