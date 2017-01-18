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Караваєв забив дебютний гол за "Фенербахче" в офіційних матчах

18 січня в 21:07

Сталося це в поєдинку Кубка Туреччини.

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Караваєв забив ударом головою
ФК Фенербахче
Український хавбек "Фенербахче" Олександр Караваєв забив дебютний гол за турецький клуб в офіційних матчах.

Караваєв на 24-й хвилині відкрив рахунок в матчі Кубка Туреччини проти "Генчлербірлігі", замкнувши головою передачу з лівого флангу.

Цей поєдинок став для українця першим у стартовому складі турецького "Фенербахче" в офіційних матчах.

Сама зустріч завершилася нічийним результатом 2:2, а Караваєв провів на полі всі 90 хвилин гри.

Гол Караваєва

Останнім клубом Караваєва була "Зоря". У поточному сезоні у складі луганського клубу Олександр провів 17 матчів у всіх турнірах, забив 6 голів і віддав 2 результативні передачі.

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Раніше повідомлялося, що "Фенербахче" намагався підписати футболіста київського "Динамо" Сергія Сидорчука.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Фенербахче футбол Караваєв
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