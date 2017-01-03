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Караваєв поки не підписав контракт з "Фенербахче"

3 січня в 10:12

Угода може відбутися в найближчі дні.

Александр Караваев
Караваєв переїде до Туреччини
footboom.com
Півзахисник збірної України і луганської "Зорі" Олександр Караваєв прокоментував свій перехід у турецький "Фенербахче", який може відбутися найближчим часом.

Перехід 24-річного футболіста, права на якого належать "Шахтарю", вже узгоджений, але гравець поки не підписав контракт.

"Перехід ще не відбувся, а остаточно все проясниться через пару днів. Буду летіти до Туреччини для підписання контракту і медогляду. Але поки контракт не підписаний. "Зоря" могла б заборонити перехід, так як у мене чинна угода з цим клубом до літа 2017 року. Але вони пішли на поступки і не стали чинити перешкод", - сказав Караваєв в інтерв'ю Newsone.ua.

"Попередньо: угода на півроку, а далі можна обговорювати продовження. Мови про повний викуп прав поки не йде: ні турки не пропонували такий варіант, ні сам "Шахтар", з яким у мене контракт, мову про це не вів".

В поточному сезоні Караваєв провів у складі "Зорі" 17 матчів у всіх турнірах, забив 6 голів і віддав 2 результативні передачі.

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Раніше повідомлялося, що в турецький "Бешикташ" може перейти Едуард Соболь, який також виступає за "Зорю" на правах оренди з "Шахтаря".

За матеріалами: newsone.ua
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Теги Караваєв Фенербахче футбол Зоря
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