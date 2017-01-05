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Караваєв офіційно став гравцем "Фенербахче"

5 січня в 16:01

Український півзахисник виступатиме в Туреччині на правах оренди.

Караваев
"Фенербахче" вже представив українця
fenerbahce.org
Півзахисник збірної України і луганської "Зорі" Олександр Караваєв, права на якого належать "Шахтарю", продовжить кар'єру в турецькому "Фенербахче".

24-річний футболіст прилетів в Стамбул і успішно пройшов медогляд, після чого поставив підпис під контрактом до кінця сезону. При цьому після закінчення оренди в турецького клубу не буде можливості викупити гравця, тому Караваєв влітку точно повернеться в "Шахтар".

Раніше сам півзахисник підкреслив, що "Зоря" пішла на поступки і погодилася достроково припинити угоду оренди футболіста, в результаті чого перехід Караваєва в "Фенербахче" став можливим.

В поточному сезоні Караваєв провів у складі "Зорі" 17 матчів у всіх турнірах, забив 6 голів і віддав 2 результативні передачі.

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Раніше повідомлялося, що в турецький "Бешикташ" може перейти Едуард Соболь, який також виступає в "Зорі" на правах оренди з "Шахтаря".

За матеріалами: fenerbahce.org
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Теги Караваєв Фенербахче футбол Зоря Шахтар
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