Караваєв не виправдовує очікувань "Фенербахче" - Адвокат

Український півзахисник поки не показує відповідний рівень гри.

Караваєв (ліворуч) є резервним гравцем "Фенербахче" fenerbahce.org

Український футболіст "Фенербахче"поки не виправдав очікувань головного тренера турецького гранда Діка Адвоката.

"Деякі проблеми у Караваєва дійсно є. Можливо, він ще не звик до турецької ліги. Якщо брати до уваги тренувальний процес, то Стох зараз виглядає краще Караваєва. Але це не значить, що він більше не буде грати. Хоча мені буде дуже шкода, якщо він не зможе відповідати нашим очікуванням", - цитує Адвоката Sport Arena з посиланням на Gamaspor.com.

"Фенербахче" орендував гравця у "Шахтаря" до кінця сезону без права викупу. Півзахисник провів у Туреччині 5 матчів, в яких забив 1 гол.

Останнім клубом Караваєва до переїзду в Туреччину була "Зоря". У поточному сезоні у складі луганського клубу Олександр провів 17 матчів у всіх турнірах, забив 6 голів і віддав 2 результативні передачі.

Нагадаємо, Караваєв забив свій єдиний м'яч у Кубку Туреччини.