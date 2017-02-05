Камерун здобув вольову перемогу над Єгиптом у фіналі Кубка африканських націй

Камерунці завоювали п'ятий трофей в історії.
Єгиптяни зуміли досить швидко вийти вперед - вже на 22-й хвилині Мохамед Салах віддав пас на Мохамеда Ельнени, а півзахисник лондонського "Арсеналу" розстріляв ворота суперника з гострого кута.
У середині другого тайму камерунці зрівняли рахунок, коли Нкулу головою з кількох метрів замкнув передачу з правого флангу. Вирішальний гол підопічні Уго Брооса забили на 87-й хвилині. Форвард "Бешикташа" Венсан Абубакар за допомогою фінта пішов від захисника і не залишив шансів воротарю.
Камерун здобув п'ятий Кубок Африки в історії, а найтитулованішою командою залишається Єгипет - сім титулів.
Єгипет - Камерун - 1:2
Голи: Ельнени, 22 - Нкулу, 60, Абубакар, 88
Нагадаємо, в минулому розіграші Кубка Африки, який відбувся в 2015-му році, чемпіонство святкувала збірна Кот-Д'івуару.DT.UA