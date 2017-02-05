Топ Новини
<
>

Камерун здобув вольову перемогу над Єгиптом у фіналі Кубка африканських націй

5 лютого в 23:39

Камерунці завоювали п'ятий трофей в історії.

123
Камерунці першими пропустили, але вирвали перемогу
twitter.com
Сьогодні, 5 лютого, відбувся 31-й розіграш Кубка африканських націй, матчі якого проходили в Габоні. У фіналі зустрічалися збірні Єгипту та Камеруну, а перемогу здобули "неприборкані леви".

Єгиптяни зуміли досить швидко вийти вперед - вже на 22-й хвилині Мохамед Салах віддав пас на Мохамеда Ельнени, а півзахисник лондонського "Арсеналу" розстріляв ворота суперника з гострого кута.

У середині другого тайму камерунці зрівняли рахунок, коли Нкулу головою з кількох метрів замкнув передачу з правого флангу. Вирішальний гол підопічні Уго Брооса забили на 87-й хвилині. Форвард "Бешикташа" Венсан Абубакар за допомогою фінта пішов від захисника і не залишив шансів воротарю.

Камерун здобув п'ятий Кубок Африки в історії, а найтитулованішою командою залишається Єгипет - сім титулів.

Єгипет - Камерун - 1:2
Голи: Ельнени, 22 - Нкулу, 60, Абубакар, 88

Нагадаємо, в минулому розіграші Кубка Африки, який відбувся в 2015-му році, чемпіонство святкувала збірна Кот-Д'івуару.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги КАН Африка Єгипет Камерун фінал футбол
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 27.08
EUR 29.08
Останні новини