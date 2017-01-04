Калітвінцев продовжить кар'єру в Німеччині

Український талант не потрібен київському "Динамо".

Калітвінцев спробує сили в чемпіонаті Німеччини ФК Чорноморець

Півзахисник, який останнім часом виступав на правах оренди за "Чорноморець", продовжить кар'єру в німецькому клубі "Ерцгебірге". Про це повідомив Bild.

23-річний гравець, права на якого належали київському "Динамо", виявився не потрібен українському гранду і вже відправився у Франкфурт для підписання контракту на два роки. Українець зможе в односторонньому порядку розірвати угоду у тому випадку, якщо "Ерцгебірге" покине другий німецький дивізіон.

За першу половину сезону в складі "Чорноморця" Владислав Калітвінцев провів 12 матчів в українській Прем'єр-лізі і зумів відзначитися однією результативною передачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що футболіст "Чорноморця" Давід Хочолава може перейти в "Шахтар".