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Калітвінцев продовжить кар'єру в Німеччині

4 січня в 07:50

Український талант не потрібен київському "Динамо".

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Калітвінцев спробує сили в чемпіонаті Німеччини
ФК Чорноморець
Півзахисник Владислав Калітвінцев, який останнім часом виступав на правах оренди за "Чорноморець", продовжить кар'єру в німецькому клубі "Ерцгебірге". Про це повідомив Bild.

23-річний гравець, права на якого належали київському "Динамо", виявився не потрібен українському гранду і вже відправився у Франкфурт для підписання контракту на два роки. Українець зможе в односторонньому порядку розірвати угоду у тому випадку, якщо "Ерцгебірге" покине другий німецький дивізіон.

За першу половину сезону в складі "Чорноморця" Владислав Калітвінцев провів 12 матчів в українській Прем'єр-лізі і зумів відзначитися однією результативною передачею.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що футболіст "Чорноморця" Давід Хочолава може перейти в "Шахтар".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Калітвінцев футбол Прем'єр-ліга Чорноморець Динамо
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