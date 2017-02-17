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"Іллічівець" перейменують в "Маріуполь" – ЗМІ

17 лютого в 12:33

Маріупольський клуб отримає нову назву.

ильичевец
Перейменування клубу відбудеться в рамках декомунізації
ФК Іллічівець
Маріупольський "Іллічівець" по закінченні сезону змінить назву на ФК "Маріуполь". Перейменування клубу відбудеться в рамках декомунізації, інформує канал "Футбол 1".

Таким чином, це перший випадок в історії українського футболу, коли назва клубу змінюється через процеси декомунізації.

На даний момент "Іллічівець" є лідером Першої ліги і головним кандидатом на підвищення в класі в наступному сезоні.

Відповідно до регламенту Прем'єр-ліги, команди Першої ліги, які за спортивними показниками посіли 1 та 2 місця в турнірній таблиці, безпосередньо підвищуються в класі при наявності атестату ФФУ.

Пониження в класі чекає клуби, які завершать сезон у Прем'єр-лізі на 11-му і 12-му місцях. За підсумками 18-ти турів це "Дніпро" і "Карпати".

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Раніше повідомлялося, що п'ять клубів, що претендують на участь у Прем'єр-лізі.

За матеріалами: Футбол 1
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Теги Маріуполь Іллічівець футбол ФФУ
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