"Іллічівець" перейменують в "Маріуполь" – ЗМІ

Маріупольський клуб отримає нову назву.
Таким чином, це перший випадок в історії українського футболу, коли назва клубу змінюється через процеси декомунізації.
На даний момент "Іллічівець" є лідером Першої ліги і головним кандидатом на підвищення в класі в наступному сезоні.
Відповідно до регламенту Прем'єр-ліги, команди Першої ліги, які за спортивними показниками посіли 1 та 2 місця в турнірній таблиці, безпосередньо підвищуються в класі при наявності атестату ФФУ.
Пониження в класі чекає клуби, які завершать сезон у Прем'єр-лізі на 11-му і 12-му місцях. За підсумками 18-ти турів це "Дніпро" і "Карпати".
Раніше повідомлялося, що п'ять клубів, що претендують на участь у Прем'єр-лізі.Футбол 1