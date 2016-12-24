Хвилює, що спортсмени показують свої найкращі результати після Ігор – Бубка

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Сергій Бубка спробував знайти причини невдалого виступу українських спортсменів на Олімпіаді в Ріо.

Влітку нинішнього року Сергій Бубка був переобраний у виконком МОК zimbio.com

Глава Національного Олімпійського Комітетувважає, що основна проблема українських спортсменів полягає в контролі підготовки.

"Після Ігор ми зробили дуже серйозний аналіз ситуації. Сьогодні нас хвилює, як забезпечити підготовку до Токіо 2020, що потрібно поліпшити, які помилки не можна повторити. Ми визначили, де були упущення – а вони були в системі контролю підготовки спортсменів".

"Безперечно, хвилює, що дуже багато спортсменів показують свої кращі результати після Ігор або просто на комерційних змаганнях, кубках світу та інших. На круглому столі була сформульована проблема – це проблема контролю підготовки. Звучали різні думки, що потрібно створити групу фахівців, які допомагали б тренерам і спортсменам готуватися до головних стартів сезону. У нас запланована зустріч у більш вузькому колі, щоб обговорити більш конкретно, яким шляхом йти до 2020 року" – повідомив Бубка.

Влітку нинішнього року Сергій Бубка був переобраний у виконком Міжнародного олімпійського комітету в рамках 129-ї Сесії МОК.

До складу виконкому українець входить з 2000 року. Також, нагадаємо, він є першим віце-президентом Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій.

На минулій Олімпіаді в Ріо українські спортсмени показали найгірший результат в історії незалежної України, заробивши всього 11 медалей, з яких дві золотих, п'ять срібних і шість бронзових нагород.