Хитров програв нокаутом американцеві Аліму

Рефері зупинив бій у шостому раунді.
Українець провалив початок бою, пропустивши два лівих хука в третьому раунді, які й відправили Євгена в нокдаун. Далі Хитров вирівняв бій, і ініціатива перейшла до українського боксера.
Розв'язка настала в шостому раунді. У Євгена почали проходити потужні удари по нерухомому опоненту, але він знову забув про захист. У майже програвшого бій Аліма пройшли два хука праворуч, після яких Євген знову впав. Після добивання рефері зупинив бій, оскільки українець не міг захищатися.
Таким чином, Хитров зазнав своєї першої поразки у професійній боксерській кар'єрі.
Раніше в оновленому рейтингу WBO Хитров піднявся на дев'яте місце, а також знаходився в декількох перемогах від чемпіонського поєдинку.DT.UA