Хитров програв нокаутом американцеві Аліму

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Рефері зупинив бій у шостому раунді.

Хитров зазнав першої поразки в кар'єрі XSport.ua

Український середньоваговик(14-1, 12 КО) зазнав першої поразки у своїй професійній кар'єрі, програвши технічним нокаутом в шостому раунді американцеві Імманувелю Аліму (17-0-1, 10 КО). На кону стояв пояс WBC Silver, який дає право битися з чемпіоном за цією версією Геннадієм Головкіним.

Українець провалив початок бою, пропустивши два лівих хука в третьому раунді, які й відправили Євгена в нокдаун. Далі Хитров вирівняв бій, і ініціатива перейшла до українського боксера.

Розв'язка настала в шостому раунді. У Євгена почали проходити потужні удари по нерухомому опоненту, але він знову забув про захист. У майже програвшого бій Аліма пройшли два хука праворуч, після яких Євген знову впав. Після добивання рефері зупинив бій, оскільки українець не міг захищатися.

Таким чином, Хитров зазнав своєї першої поразки у професійній боксерській кар'єрі.

Раніше в оновленому рейтингу WBO Хитров піднявся на дев'яте місце, а також знаходився в декількох перемогах від чемпіонського поєдинку.