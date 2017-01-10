"Хімік" здобув розгромну перемогу в баскетбольній Лізі чемпіонів

Южненці здобули другу перемогу поспіль у новому році.

"Хімік" набрав хорошу форму ФБУ

Южненський "Хімік" здобув перемогу над румунською "Орадею" в рамках дванадцятого туру групового етапу. Поєдинок проходив в Україні.

Команда Віталія Степанівського явно впоралася з ігровою кризою і вже у другому єврокубковому поєдинку домоглася позитивного результату. "Хіміку" вдалося здійснити відрив у третій чверті і в цілому перевершити суперника, який виглядав розгублено за багатьма показниками.

"Хімік" (Україна) - "Орадя (Румунія) - 78:49 (19:18, 19:14, 19:6, 21:11)

"Хімік": Сміт (14 + 5 передач + 4 втрати), Сидоров (2), Конєв (2 + 4 передачі), Петров (13 + 16 підбирань), Лав (11 + 7 підбирань), Беджарано (19 + 9 підбирань), Рябчук (5), Павлов (5), Антипов (4 + 6 підбирань), Прокопенко (3), Бєліков (0).

Тим не менше, після дванадцяти матчів "Хімік" з показником перемог і поразок 3/9 практично не має шансів на шосте місце в групі В і потрапляння в Кубок ФІБА.

Нагадаємо, що в чемпіонаті України "Хімік" посідає друге місце в турнірній таблиці.