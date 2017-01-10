Топ Новини
<
>

"Хімік" здобув розгромну перемогу в баскетбольній Лізі чемпіонів

10 січня в 21:20

Южненці здобули другу перемогу поспіль у новому році.

123
"Хімік" набрав хорошу форму
ФБУ
Южненський "Хімік" здобув перемогу над румунською "Орадею" в рамках дванадцятого туру групового етапу Ліги чемпіонів ФІБА. Поєдинок проходив в Україні.

Команда Віталія Степанівського явно впоралася з ігровою кризою і вже у другому єврокубковому поєдинку домоглася позитивного результату. "Хіміку" вдалося здійснити відрив у третій чверті і в цілому перевершити суперника, який виглядав розгублено за багатьма показниками.

"Хімік" (Україна) - "Орадя (Румунія) - 78:49 (19:18, 19:14, 19:6, 21:11)

"Хімік": Сміт (14 + 5 передач + 4 втрати), Сидоров (2), Конєв (2 + 4 передачі), Петров (13 + 16 підбирань), Лав (11 + 7 підбирань), Беджарано (19 + 9 підбирань), Рябчук (5), Павлов (5), Антипов (4 + 6 підбирань), Прокопенко (3), Бєліков (0).

Тим не менше, після дванадцяти матчів "Хімік" з показником перемог і поразок 3/9 практично не має шансів на шосте місце в групі В і потрапляння в Кубок ФІБА.

Читайте також: "Хімік" здобув другу перемогу в баскетбольній Лізі чемпіонів

Нагадаємо, що в чемпіонаті України "Хімік" посідає друге місце в турнірній таблиці.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Хімік Орадя Ліга чемпіонів ФІБА баскетбол
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 27.02
EUR 28.61
Останні новини