"Хімік" програв і втратив шанси на продовження боротьби в єврокубках

Южненці більше не мають навіть математичних шансів на вихід в Кубок ФІБА.

"Хімік" не зможе вийти в Кубок ФІБА БК Химик

Южненський "Хімік" зазнав поразки від турецької "Каршияки" в рамках тринадцятого туру. Матч проходив на майданчику суперника в Ізмірі.

Українці не кращим чином провели першу чверть, відрив у якій став запорукою перемоги "Каршияки".

"Каршияка" (Туреччина) - "Хімік" (Україна) - 77:70 (22:13, 12:13, 22:22, 21:22)

"Хімік": Сміт (25), Рябчук (1 + 5 підбирань), Конєв (10 + 6 підбирань + 4 втрати), Антіпов (6 + 5 підбирань), Петров (6 + 4 втрати), Лав (14 + 9 підбирань), Сидоров (5), Беджарано (3), Прокопенко (0).

Після тринадцяти матчів "Хімік" з показником перемог і поразок 3/10 втратив навіть математичні шанси на шосте місце в групі В і потрапляння в Кубок ФІБА.

Нагадаємо, що в чемпіонаті України "Хімік" посідає друге місце в турнірній таблиці.