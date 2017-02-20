Топ Новини
<
>

Гвоздик проведе наступний бій в андеркарті у Ломаченка

20 лютого в 22:26

Українець отримав наступного суперника.

Александр Гвоздик
Гвоздик проведе бій навесні
vk.com
Український боксер напівважкої ваги Олександр Гвоздик (12-0, 10 КО) підписав контракт на бій з кубинцем Юніескі Гонсалесом (18-2, 14 КО). Про це повідомляє BoxingScene.

Поєдинок відбудеться 8-го квітня в Меріленді в андеркарті протистояння українця Василя Ломаченка і Джейсона Соси.

Гвоздик є бронзовим призером Олімпіади в Лондоні і провів на аматорському рівні більше двохсот боїв. В останній раз українець виходив на ринг у профі 19-го листопада минулого року, коли здобув перемогу над Айзеком Чілембою.

Варто відзначити, що в грудні 2015 року Гонсалес поступився ще одному українцю В'ячеславу Шабранському.

Читайте також: Гвоздик здобув дострокову перемогу над Чілембою

Раніше повідомлялося, що Олександр Гвоздик піднявся в рейтингу WBC.

За матеріалами: BoxingScene
Читайте також
Теги Гвоздик бокс титул WBC
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 27.03
EUR 28.78
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...