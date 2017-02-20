Гвоздик проведе наступний бій в андеркарті у Ломаченка

Українець отримав наступного суперника.

Гвоздик проведе бій навесні vk.com

Український боксер напівважкої ваги(12-0, 10 КО) підписав контракт на бій з кубинцем Юніескі Гонсалесом (18-2, 14 КО). Про це повідомляє BoxingScene.

Поєдинок відбудеться 8-го квітня в Меріленді в андеркарті протистояння українця Василя Ломаченка і Джейсона Соси.

Гвоздик є бронзовим призером Олімпіади в Лондоні і провів на аматорському рівні більше двохсот боїв. В останній раз українець виходив на ринг у профі 19-го листопада минулого року, коли здобув перемогу над Айзеком Чілембою.

Варто відзначити, що в грудні 2015 року Гонсалес поступився ще одному українцю В'ячеславу Шабранському.

Раніше повідомлялося, що Олександр Гвоздик піднявся в рейтингу WBC.