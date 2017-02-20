Гвоздик проведе наступний бій в андеркарті у Ломаченка

Українець отримав наступного суперника.
Поєдинок відбудеться 8-го квітня в Меріленді в андеркарті протистояння українця Василя Ломаченка і Джейсона Соси.
Гвоздик є бронзовим призером Олімпіади в Лондоні і провів на аматорському рівні більше двохсот боїв. В останній раз українець виходив на ринг у профі 19-го листопада минулого року, коли здобув перемогу над Айзеком Чілембою.
Варто відзначити, що в грудні 2015 року Гонсалес поступився ще одному українцю В'ячеславу Шабранському.
Раніше повідомлялося, що Олександр Гвоздик піднявся в рейтингу WBC.BoxingScene