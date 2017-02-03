Гусєв може продовжити кар'єру за межами Європи - агент

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Український ветеран не збирається завершувати кар'єру.

Гусєв залишається вільним агентом Dynamo.kiev.ua

Колишній півзахисник "Динамо" і збірної Українипоки залишається без клубу, але може знайти нову команду за межами Європи. Про це повідомив агент 33-річного ветерана Вадим Шаблій.

"З Гусєвим все добре. Він виглядає на 18. Тренується щодня і перебуває у відмінній формі. Китай? Не так це й просто. Думаю, він би з радістю. Швидше за все, він працевлаштується за межами нашого континенту", - сказав Шаблій.

Гусєв виступав за "Динамо" з літа 2003 року. Півзахисник п'ять разів ставав чемпіоном України, стільки ж - володарем національного Кубка, а також тричі завойовував Суперкубок. Всього у складі столичного гранда у всіх турнірах гравець провів 438 матчів і забив 96 голів. Також на рахунку Гусєва 98 поєдинків і 13 забитих м'ячів у футболці національної збірної України.

Нагадаємо, раніше кар'єру вирішив завершити легендарний воротар "Динамо" Олександр Шовковський.