Гравець "Шахтаря" Марлос обговорює питання отримання українського громадянства

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Бразилець готовий допомогти збірній України.

Марлос (ліворуч) готовий стати українцем ФК Шахтер

Півзахисник донецького "Шахтаря"заявив, що готовий виступати за збірну України, в якій його хоче бачити головний тренер Андрій Шевченко.

"Тільки що настав момент, коли я вже п'ять років перебуваю в Україні. За законом можу отримати громадянство цієї країни. Існує така можливість, яку я обговорюю з керівниками і деякими людьми. Це непросте рішення, тому що в Україні зовсім інша культура, але я люблю цю країну", - сказав Марлос у коментарі Globo.

"Я три рази контактував з Андрієм Шевченком. Він є моїм кумиром, але ми не дуже довго говорили. Радий, що він зацікавлений в тому, щоб я грав за збірну України".

Всього в поточному сезоні на рахунку півзахисника 17 поєдинків і 3 голи в українській Прем'єр-лізі. При цьому в збірну Бразилії плеймейкер не викликався жодного разу.

Нагадаємо, раніше про бажання Марлоса виступати за збірну України повідомив Мирон Маркевич.