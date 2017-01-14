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Гравець "Шахтаря" Марлос обговорює питання отримання українського громадянства

14 січня в 00:39

Бразилець готовий допомогти збірній України.

Марлос
Марлос (ліворуч) готовий стати українцем
ФК Шахтер
Півзахисник донецького "Шахтаря" Марлос заявив, що готовий виступати за збірну України, в якій його хоче бачити головний тренер Андрій Шевченко.

"Тільки що настав момент, коли я вже п'ять років перебуваю в Україні. За законом можу отримати громадянство цієї країни. Існує така можливість, яку я обговорюю з керівниками і деякими людьми. Це непросте рішення, тому що в Україні зовсім інша культура, але я люблю цю країну", - сказав Марлос у коментарі Globo.

"Я три рази контактував з Андрієм Шевченком. Він є моїм кумиром, але ми не дуже довго говорили. Радий, що він зацікавлений в тому, щоб я грав за збірну України".

Всього в поточному сезоні на рахунку півзахисника 17 поєдинків і 3 голи в українській Прем'єр-лізі. При цьому в збірну Бразилії плеймейкер не викликався жодного разу.

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Нагадаємо, раніше про бажання Марлоса виступати за збірну України повідомив Мирон Маркевич.

За матеріалами: Globo , Sport Arena ,
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Теги Марлос Шахтар футбол Шевченко збірна
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