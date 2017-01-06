Гравець "Шахтаря" Малишев відсвяткував Новий рік у Донецьку

У Максима в Донецьку проживають родичі і друзі.
"Я намагаюся побувати вдома при першій же можливості, тому розпланував відпустку так, щоб обов'язково на Новий рік приїхати в Донецьк. Тут у мене сім'я, рідні та близькі мені люди. На цей раз компанію мені склав Богдан Бутко. Звичайно, побував на "Донбас Арені". Дуже сумую за нашим прекрасним стадіоном", - повідомив Малишев.
Нагадаємо, що з липня 2014-го року, у зв'язку з початком бойових дій на сході України, "Шахтар" змушений проводити свої поєдинки за межами "Донбас Арени".
За два з половиною роки донецька команда встигла зіграти домашні ігри у Львові, Черкасах, Києві, Одесі, Запоріжжі та Харкові.
Зазначимо, що Малишев є уродженцем Донецька, а свою професійну кар'єру розпочав у луганській "Зорі". У нинішньому сезоні УПЛ Максим провів 12 ігор у складі "гірників".
Раніше донецький клуб покинули Едуардо, Селезньов і Шевчук.ФК Шахтер