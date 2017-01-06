Гравець "Шахтаря" Малишев відсвяткував Новий рік у Донецьку

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

У Максима в Донецьку проживають родичі і друзі.

Малишев є уродженцем Донецька ФК Шахтер

Хавбек донецькогоМаксим Малишев розповів про те, як проходить його відпустка.

"Я намагаюся побувати вдома при першій же можливості, тому розпланував відпустку так, щоб обов'язково на Новий рік приїхати в Донецьк. Тут у мене сім'я, рідні та близькі мені люди. На цей раз компанію мені склав Богдан Бутко. Звичайно, побував на "Донбас Арені". Дуже сумую за нашим прекрасним стадіоном", - повідомив Малишев.

Нагадаємо, що з липня 2014-го року, у зв'язку з початком бойових дій на сході України, "Шахтар" змушений проводити свої поєдинки за межами "Донбас Арени".

За два з половиною роки донецька команда встигла зіграти домашні ігри у Львові, Черкасах, Києві, Одесі, Запоріжжі та Харкові.

Зазначимо, що Малишев є уродженцем Донецька, а свою професійну кар'єру розпочав у луганській "Зорі". У нинішньому сезоні УПЛ Максим провів 12 ігор у складі "гірників".

Раніше донецький клуб покинули Едуардо, Селезньов і Шевчук.