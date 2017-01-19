Гравець "Шахтаря" Коваленко визнаний найкращим футболістом України до 21 року

Півзахисник вже зараз є лідером "гірників".

Коваленко став найкращим у віці до 21 року ФК Шахтер

Півзахисник донецького "Шахтаря" і збірної України Віктор Коваленко визнаний найкращим футболістом у віці до 21 року за підсумками 2016 року. Голосування відбулося в рамках

У голосуванні брали участь футбольні експерти, серед яких тренери та журналісти. Коваленко в сумі набрав 423 бала, тоді як у що зайнявшого друге місце вінгера ПСВ Олександра Зінченка 213 очок. У п'ятірку найкращих також увійшли форвард "Динамо" Артем Бесєдін (153), захисник "Зорі" Едуард Соболь (145) і півзахисник "Дніпра" Валерій Лучкевич (122).

В поточному сезоні Коваленко провів за команду Паулу Фонсеки 22 матчі, забив 7 голів і віддав 1 результативну передачу у всіх турнірах. Крім того, в березні минулого року півзахисник дебютував у складі збірної України.

Нагадаємо, найкращим футболістом України за підсумками минулого року був визнаний лідер "Динамо" Андрій Ярмоленко.