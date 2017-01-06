Гравець "Динамо" Дерліс Гонсалес зацікавив "Наполі" – ЗМІ

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Парагвайський футболіст може покинути київський клуб.

У поточному сезоні Гонсалес забив п'ять голів за "Динамо" ФК Динамо

ХавбекДерліс Гонсалес потрапив у сферу інтересів італійського "Наполі", повідомляє Calcioweb.eu.

Італійський клуб шукає посилення в півзахист, щоб розвантажити Дріса Мертенса, Хосе Кальєхона і Лоренцо Інсіньє, які грають практично в кожному матчі. До того ж, "Наполі" збирається віддати в оренду "Тернане" Роберто Інсіньє, здатного закрити цю позицію.

В поточному сезоні Гонсалес зіграв за "Динамо" 17 матчів у всіх турнірах, забив п'ять голів і віддав п'ять гольових передач.

Відзначимо, що в це трансферне вікно киян покинув голкіпер Олександр Рибка, а також повідомлялося про інтерес європейських клубів до футболістів "Динамо" Євгена Хачеріді, Домагою Віди та Андрія Ярмоленка.

Нагадаємо, раніше президент чемпіонів України Ігор Суркіс повідомив про те, що запросити в "Динамо" сильних легіонерів зараз неможливо.