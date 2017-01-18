Топ Новини
<
>

Гравець "Динамо" Циганков визнаний найкращим молодим футболістом України

18 січня в 00:36

Талант "Динамо" в минулому році показав свій потенціал.

Цыганков
Циганков - одна з головних надій українського футболу
Dynamo.kiev.ua
Півзахисник київського "Динамо" і збірної України Віктор Циганков визнаний найкращим футболістом у віці до 19 років за підсумками 2016 року. Голосування відбулося в рамках проекту "Золотий талант".

У голосуванні приймали участь футбольні експерти, серед яких тренери та журналісти. Циганков був згаданий в 166 із 177 анкет. У 125 анкетах його поставили на перше місце. В сумі хавбек набрав 441 бал + 30 бонусних очок. У трійку також увійшли гравці "Дніпра" Андрій Лунін і Денис Баланюк.

У першій половині сезону Прем'єр-ліги Циганков провів за "Динамо" 10 матчів, забив 2 голи і віддав 4 результативні передачі.

Читайте також: "Динамо" вирушило на збори з Гладким, але без Мякушко

Нагадаємо, найкращим футболістом України за підсумками минулого року був визнаний лідер "Динамо" Андрій Ярмоленко.

За матеріалами: goldtalant.com.ua
Читайте також
Теги Ярмоленко Циганков Динамо футбол
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 27.63
EUR 29.52
Останні новини