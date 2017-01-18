Гравець "Динамо" Циганков визнаний найкращим молодим футболістом України

Талант "Динамо" в минулому році показав свій потенціал.

Циганков - одна з головних надій українського футболу Dynamo.kiev.ua

Півзахисникі збірної України Віктор Циганков визнаний найкращим футболістом у віці до 19 років за підсумками 2016 року. Голосування відбулося в рамках проекту "Золотий талант".

У голосуванні приймали участь футбольні експерти, серед яких тренери та журналісти. Циганков був згаданий в 166 із 177 анкет. У 125 анкетах його поставили на перше місце. В сумі хавбек набрав 441 бал + 30 бонусних очок. У трійку також увійшли гравці "Дніпра" Андрій Лунін і Денис Баланюк.

У першій половині сезону Прем'єр-ліги Циганков провів за "Динамо" 10 матчів, забив 2 голи і віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, найкращим футболістом України за підсумками минулого року був визнаний лідер "Динамо" Андрій Ярмоленко.