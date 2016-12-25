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Гравці "Чорноморця" цікаві "Шахтарю" і "Зорі" - ЗМІ

25 грудня в 22:38

Луганчани і донеччани можуть підсилити команди за рахунок одеситів.

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Хочолава може опинитися в "Шахтарі"
football.ua
Захисники одеського "Чорноморця" Євген Мартиненко і Давід Хочолава входять в сферу інтересів лідерів української Прем'єр-ліги.

За інформацією офіційного сайту вболівальників "Зорі", луганський клуб в зимове трансферне вікно хоче придбати 23-річного захисника Євгена Мартиненка. Контракт футболіста з "Чорноморцем" закінчується влітку 2017 року. У поточному сезоні Мартиненко провів за одеський клуб 15 поєдинків і забив два голи.

Про інтерес "Шахтаря" до Давіда Хочолави повідомив агент футболіста Кахабер Мжаванадзе в коментарі Sportall.ge:

"Не буду приховувати, "Шахтар" проявляє певний інтерес, але контракт поки не підписаний, тому утримаюсь від гучних заяв".

На  рахунку 23-річного грузина у поточному сезоні 16 матчів і 1 гол в УПЛ.

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Нагадаємо, раніше донецький "Шахтар" розірвав контракт з нападником Едуардо.

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Теги Шахтар Чорноморець футбол Зоря Хочолава Мартиненко
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