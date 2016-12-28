Голи українців Богданова і Грицука потрапили в топ-100 кращих забитих м'ячів 2016 року

Андрій Богданов та Василь Грицук у році, що минає забили дуже ефектні м'ячі.

Богданов в нинішньому сезоні забив 4 голи ФК Олімпік

Два українські футболісти потрапили в топ-100 найкращих голів за 2016 рік. Спортивний рейтинг склав футбольний портал WeSpeakFootball. Так у переможну сотню увійшли голи футболіста донецького "Олімпіка" Андрія Богданова і Василя Грицука з "Олександрії".

Відео за кілька днів зібрало на Youtube близько 400 000 переглядів. У кліпі разом з забитими м'ячами Мессі, Роналду та Суареса представлені взяття воріт від українських гравців.

Голи українців можна подивитися на відео на моментах 01:08, 13:56. Відзначимо, що Андрій Богданов забив гол у матчі 7-го туру чемпіонату України "Олімпік" – "Дніпро", а Василь Грицук відзначився результативним ударом у півфінальному поєдинку Кубка України "Олександрія" – "Шахтар".

У нинішньому сезоні української Прем'єр-ліги Василь Грицук провів 14 ігор, в яких забив 4 голи і зробив дві гольові передачі. Що стосується Богданова, то на рахунку Андрія 11 проведених матчів і 4 голи з однією результативною передачею.

Нинішній рік у чемпіонаті України завершився 18-м туром, в якому "Шахтар" на виїзді переграв "Динамо" з рахунком 4:3.