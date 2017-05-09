Топ Новини
<
>

Гол Селезньова приніс перемогу "Карабюкспору" у матчі чемпіонату Туреччини

9 травня в 09:09

Українець продовжує забивати в Туреччині.

Селезнев
Українець забив з пенальті
sport.bigmir.net
Нападник "Карабюкспора" Євген Селезньов забив єдиний гол у матчі чемпіонату Туреччини проти "Османлиспора" (1:0).

Український форвард реалізував пенальті на 64-й хвилині. Також разом з Селезньовим в основному складі турецького клубу вийшов Андрій Близниченко.

Матч проти "Османлиспора" став тринадцятою грою для Селезньова за "Карабюкспор" в чемпіонаті Туреччини. У 13 поєдинках забив 5 голів і зробив 2 гольові передачі.


Kardemir Karabükspor 1-0 Osmanlispor FK Yevhen... live-football3

Останнім клубом Євгенія в Україні був донецький "Шахтар", однак через розбіжності з наставником команди Паулу Фонсекою Селезньов покинув "гірників".

Читайте також: Селезньов вірить, що Коломойський врятує "Дніпро"

Раніше Селезньов повідомив, що хоче стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонату України.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Туреччина Селезньов Близниченко футбол Карабюкспор
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.49
EUR 28.94
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...