Гол Селезньова приніс перемогу "Карабюкспору" у матчі чемпіонату Туреччини

Українець продовжує забивати в Туреччині.
Український форвард реалізував пенальті на 64-й хвилині. Також разом з Селезньовим в основному складі турецького клубу вийшов Андрій Близниченко.
Матч проти "Османлиспора" став тринадцятою грою для Селезньова за "Карабюкспор" в чемпіонаті Туреччини. У 13 поєдинках забив 5 голів і зробив 2 гольові передачі.
Kardemir Karabükspor 1-0 Osmanlispor FK Yevhen... live-football3
Останнім клубом Євгенія в Україні був донецький "Шахтар", однак через розбіжності з наставником команди Паулу Фонсекою Селезньов покинув "гірників".
Раніше Селезньов повідомив, що хоче стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонату України.DT.UA