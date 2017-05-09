Гол Селезньова приніс перемогу "Карабюкспору" у матчі чемпіонату Туреччини

Українець продовжує забивати в Туреччині.

Українець забив з пенальті sport.bigmir.net

Нападник "Карабюкспора"забив єдиний гол у матчі чемпіонату Туреччини проти "Османлиспора" (1:0).

Український форвард реалізував пенальті на 64-й хвилині. Також разом з Селезньовим в основному складі турецького клубу вийшов Андрій Близниченко.

Матч проти "Османлиспора" став тринадцятою грою для Селезньова за "Карабюкспор" в чемпіонаті Туреччини. У 13 поєдинках забив 5 голів і зробив 2 гольові передачі.



Kardemir Karabükspor 1-0 Osmanlispor FK Yevhen... live-football3

Останнім клубом Євгенія в Україні був донецький "Шахтар", однак через розбіжності з наставником команди Паулу Фонсекою Селезньов покинув "гірників".

Раніше Селезньов повідомив, що хоче стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонату України.