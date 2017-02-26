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Гол Селезньова приніс перемогу "Карабюкспору" у матчі чемпіонату Туреччини

26 лютого в 14:23

Українець продовжує забивати в новій першості.

Селезнев
Селезньов відзначився точним ударом з пенальті
twitter.com
Форвард "Карабюкспора" Євген Селезньов забив гол у матчі чемпіонату Туреччини проти "Генчлербірлігі".

Український нападник вийшов у стартовому складі, а на 39-й хвилині забив єдиний гол у матчі, точно реалізувавши пенальті.

Матч проти "Генчлербірлігі" став шостою грою для Селезньова за "Карабюкспор" в чемпіонаті Туреччини. Цей гол став для українського форварда третім у складі нового клубу.

Відзначимо, що ще один український півзахисник "Карабюкспора" Андрій Близниченко не потрапив в заявку на матч, а воротар Олександр Рибка продовжує відновлюватися після травми.

Останнім клубом Євгенія в Україні був донецький "Шахтар", однак через розбіжності з наставником команди Паулу Фонсекою Селезньов покинув "гірників".

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Раніше Селезньов повідомляв, що має намір завершити кар'єру в дніпровському "Дніпрі".

За матеріалами: DT.UA
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Теги гол Селезньов футбол Карабюкспор
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