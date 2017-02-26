Гол Селезньова приніс перемогу "Карабюкспору" у матчі чемпіонату Туреччини

Українець продовжує забивати в новій першості.
Український нападник вийшов у стартовому складі, а на 39-й хвилині забив єдиний гол у матчі, точно реалізувавши пенальті.
Матч проти "Генчлербірлігі" став шостою грою для Селезньова за "Карабюкспор" в чемпіонаті Туреччини. Цей гол став для українського форварда третім у складі нового клубу.
Відзначимо, що ще один український півзахисник "Карабюкспора" Андрій Близниченко не потрапив в заявку на матч, а воротар Олександр Рибка продовжує відновлюватися після травми.
Останнім клубом Євгенія в Україні був донецький "Шахтар", однак через розбіжності з наставником команди Паулу Фонсекою Селезньов покинув "гірників".
Раніше Селезньов повідомляв, що має намір завершити кар'єру в дніпровському "Дніпрі".DT.UA